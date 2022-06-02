Başıboş köpekler, başına üşüştükleri kediyi dakikalar içerisinde parçaladı - Haberler

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Başıboş köpekler, başına üşüştükleri kediyi dakikalar içerisinde parçaladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Başıboş köpekler, başına üşüştükleri kediyi dakikalar içerisinde parçaladı

Van'ın İpekyolu ilçesinde başıboş 5 köpek, saldırdıkları kediyi dakikalar içerisinde parçaladı. Çevredekiler müdahale ettiğinde ise iş işten geçmişti.

Van'da sokaklarda başıboş gezen köpeklerin saldırılarına bir yenisi daha eklendi. Sokak köpeklerinin hedefi ise bu kez bir kedi oldu. İpekyolu ilçesinde sabah saatlerinde bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan köpek saldırısı dehşete düşürdü. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 5 sokak köpeğinin kediyi yakalayarak parçaladığı görüntüler yer aldı.

Başıboş köpekler, başına üşüştükleri kediyi dakikalar içerisinde parçaladı

Sabah saatlerinde iş yerine gelirken parçalanmış kedi cesedini gören esnaf ise şaşkınlığını gizleyemedi. Güvenlik kamerasından görüntüleri izleyen esnaf, görüntüler karşısında şoke oldu.

Başıboş köpekler, başına üşüştükleri kediyi dakikalar içerisinde parçaladı

Erkan İlbilgi isimli vatandaş, sabah iş yerine gelirken parçalanmış bir kedi leşiyle karşılaştığını belirtti. Daha sonra güvenlik kamerası görüntülerini izlerken şoke olduğunu ifade eden İlbilgi, "Kedi vahşice köpek saldırısına uğramıştı. Daha sonra belediye yetkilileriyle görüşerek parçalanmış kedi cesedinin alınmasını istedim. Talebim üzerine buraya gelen ekipler cesedi alıp götürdü" dedi.

Başıboş köpekler, başına üşüştükleri kediyi dakikalar içerisinde parçaladı

Sitelerin yoğunlukta olduğu sokakta küçük çocukların kendi başlarına öğrenci servisine bindiğini dile getiren İlbilgi, muhtemel köpek saldırılarına karşı bir çözüm üretilmesini istedi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İpekyolu kedi Van 3. Sayfa Haberler

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Yorumlar (2)

EVO20 :

Şu sözde hayvan hakları bilmem nesi nerde şu ''köpekler alındığı yere geri bırakılacak'' kararını çıkaran gereksiz oksijen israfları! Vefat eden vatandaşların hakkını da onlarda arayın bence!

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Fakır:

şuan tüm Türkiye'nin sorunlarından biri bu başıboş köpekler

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