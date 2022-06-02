Başıboş köpekler, başına üşüştükleri kediyi dakikalar içerisinde parçaladı - Haberler

Van'da sokaklarda başıboş gezen köpeklerin saldırılarına bir yenisi daha eklendi. Sokak köpeklerinin hedefi ise bu kez bir kedi oldu. İpekyolu ilçesinde sabah saatlerinde bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan köpek saldırısı dehşete düşürdü. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 5 sokak köpeğinin kediyi yakalayarak parçaladığı görüntüler yer aldı.

ESNAF BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Sabah saatlerinde iş yerine gelirken parçalanmış kedi cesedini gören esnaf ise şaşkınlığını gizleyemedi. Güvenlik kamerasından görüntüleri izleyen esnaf, görüntüler karşısında şoke oldu.

BELEDİYEYİ ARADIK

Erkan İlbilgi isimli vatandaş, sabah iş yerine gelirken parçalanmış bir kedi leşiyle karşılaştığını belirtti. Daha sonra güvenlik kamerası görüntülerini izlerken şoke olduğunu ifade eden İlbilgi, "Kedi vahşice köpek saldırısına uğramıştı. Daha sonra belediye yetkilileriyle görüşerek parçalanmış kedi cesedinin alınmasını istedim. Talebim üzerine buraya gelen ekipler cesedi alıp götürdü" dedi.

ÇÖZÜM İSTİYORLAR

Sitelerin yoğunlukta olduğu sokakta küçük çocukların kendi başlarına öğrenci servisine bindiğini dile getiren İlbilgi, muhtemel köpek saldırılarına karşı bir çözüm üretilmesini istedi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa