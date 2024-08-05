Van'da 47 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 47 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı timlerince 1-31 Temmuz 2024 tarihleri arasında narkotik suçların önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde toplam 40 olayda 44 şahsın yakalandığı ve 7'sinin tutuklandığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan aramalarda 33.255 gram metamfetamin, 14.179 gram kubar esrar, 3 gram afyon sakızı, 1 gram eroin, 7 gram toz esrar, 56 adet sentetik ecza, 5 adet extacy hap ele geçirilmiştir" denildi. - VAN