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Van'da 42 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Tutuklandı

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Van'ın İpekyolu ilçesinde 42 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs tutuklandı. Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda aranan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Van'ın İpekyolu ilçesinde 42 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde aranan şahıs/şahısların yakalanması ve adalete teslim edilmelerine yönelik çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu çalışmalar çerçevesinde 3 Aralık 2023 tarihinde İpekyolu ilçesinde yapılan çalışmalarda; 'Hükümlü ve tutuklunun kaçması', 'Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçlarından aranma kaydı olan ve toplam 42 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahsın geldiğinin öğrenilmesi üzerine gerekli çalışmalara başlanılmış ve yapılan operasyon sonucu yakalanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Van Emniyet Müdürlüğü İpekyolu Van Güvenlik Yakalama Ceza Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

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