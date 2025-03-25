Özgür Özel, İstanbul Valisi Gül'e tehditler savurdu: Senin alnını karışlamayan namerttir

"Senin alnını karışlamayan namerttir"
Yasa dışı gösterilerde gözaltına alınan 172 şüpheli tutuklandı

İmamoğlu protestolarında çok sayıda kişi için tutuklama kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz bu ülkeyi sokak terörüne, müptezellere teslim etmeyiz

Gençlerle buluşan Erdoğan'dan çok sert "sokak terörü" mesajı
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 3 şirkete el konuldu

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 3 şirkete el konuldu

Van'da 36 Kilo 300 Gram Likit Metamfetamin Ele Geçi

Van'da 36 Kilo 300 Gram Likit Metamfetamin Ele Geçi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Gevaş ilçesinde narkotik polisinin yaptığı operasyonda 36 kilo 300 gram likit metamfetamin ele geçirildi ve 3 şüpheli gözaltına alındı.

Van'ın Gevaş ilçesinde narkotik polisi tarafından bir otomobilde yapılan aramada 36 kilo 300 gram likit metamfetamin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs-şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalar devam ediyor. Yapılan çalışmalar neticesinde; Gevaş ilçesi Van-Bitlis yolu uygulama noktasında şüphelenilen bir otomobilde arama yapıldı. Yapılan aramada 36 kilo 300 gram likit metamfetamin maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Uyuşturucu maddeye el konulurken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title