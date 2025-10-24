Van'da 31 Kilo Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi
Van'da güvenlik güçleri, hudut hattında yaptıkları devriye faaliyetlerinde 31 kilo 120 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Milli Savunma Bakanlığı, ele geçirilen maddenin Başkale İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hudut birliklerimiz; keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat aralıksız sürdürüyor. Son olarak Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde 31 kilo 120 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, Başkale İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi" denildi. - VAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa