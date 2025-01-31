Kılıçlı yemin soruşturmasında 5 teğmen TSK'dan ihraç edildi

Kılıçlı yemin töreni soruşturmasında teğmenler için karar çıktı
TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi

TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki
Özgür Özel: Bu hatayı yapmayın dedik dinlemediniz

"Yapmayın dedik dinlemediniz, iktidara geldiğimizde..."
Erdoğan'dan Özel'e: İkinci sarı kartı da görecek, nereden bakarsak acınacak durumda

Erdoğan'ın Özel için sarf ettiği sözler çok su kaldırır

Van'da 2 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Van'da 2 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muradiye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol kontrolü sırasında yasa dışı yollarla ülkeye giren 2 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler Geri Gönderme Merkezine teslim edilirken, kaçakçılık şüphesiyle 2 kişi tutuklandı.

Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalarda 2 düzensiz göçmen yakalandı.

Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince göçmen kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor. Yol kontrolü esnasında durdurulan araçlarda yapılan kontrollerde ülkeye yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 2 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler Geri Gönderme Merkezine teslim edilirken, göçmen kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alınan N.K. ve A.B. ise tutuklanarak Patnos Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Kura törenine gölge düşüren sözleri AK Partili ismi de rahatsız etti
img

Canlı yayında sinir krizi geçirdi
img

Türk televizyon tarihine geçecek bir yayın kazası daha
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'deki uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı

ABD'deki uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Seçil Erzan davasında ara karar! 4 isim tekrar ifade verecek

Fatih Terim dahil 4 isim için tekrar harekete geçildi
Türk televizyon tarihine geçecek bir yayın kazası daha

Türk televizyon tarihine geçecek bir yayın kazası daha
Ünlü oyuncu Sezai Altekin'in cenaze törenine bir avuç insan katıldı

Ünlü oyuncuya büyük ayıp! Cenazesine bir avuç insan katıldı
Özlem Zengin'in kura törenindeki tutumu AK Partili ismi de rahatsız etti

Kura törenine gölge düşüren sözleri AK Partili ismi de rahatsız etti
Arif Güran'ı konuk alan Esra Ezmeci'nin şivesi kayınca olanlar oldu

Arif Güran'ı konuk alan Esra Ezmeci'nin şivesi kayınca olanlar oldu

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.