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Van'da Ot Yangını: 2 Bin Bağ Ot Küle Döndü

Van'da Ot Yangını: 2 Bin Bağ Ot Küle Döndü
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Van'ın Çaldıran ilçesinde bir çiftçiye ait ot yığınında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 5 saatlik müdahalesiyle çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında yaklaşık 2 bin bağ ot kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Van'ın Çaldıran ilçesinde ot yığında çıkan yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, yaklaşık 2 bin bağ ot yandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Takindere Mahallesi'nde ikamet eden Musa Kumaş'a ait ot yığınında henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Çaldıran ve Özalp İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. 2 itfaiye aracı, 1 su tankeri, 1 kepçe ve yaklaşık 30 ton suyun kullanıldığı yangın 5 saatlik müdahale sonucu çevre evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangının çıkış nedenine ilgi inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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