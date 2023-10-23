Van'da 1 Kilo 119,82 Gram Eroin Ele Geçirildi

Van'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 1 kilo 119,82 gram eroin ele geçirildi. Van Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticaretiyle mücadeleye devam edildiğini açıkladı.

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 1 kilo 119,82 gram eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde, 1 kilo 119,82 gram eroin ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili 1 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN