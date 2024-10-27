Üye Girişi
Haberler

Vali Ziya Polat, Şahintepe Üs Bölgesi'nde

Vali Ziya Polat, Şahintepe Üs Bölgesi'nde
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars Valisi Ziya Polat, Şahintepe Üs Bölgesi'nde görev yapan jandarma ekipleriyle bir araya geldi.

Kars Valisi Ziya Polat, Şahintepe Üs Bölgesi'nde görev yapan jandarma ekipleriyle bir araya geldi. Polat, burada Milli ve yerli imkanlarla üretilen silahları da inceleme fırsatı buldu.

Vali Ziya Polat, beraberindeki Kağızman Kaymakamı Okan Daştan, Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Mutlu Genç ile birlikte Şehittepe Üs Bölgesi'ni ziyaret etti.

Polat, Şahintepe Üs Bölgesi'nde halkın huzur ve güvenliği için 7/24 özveriyle görev yapan kahraman jandarma personeli ve güvenlik korucuları ile bir araya geldi, Polat, jandarma ve koruculara görevlerinde başarılar diledi.

"Milli silahları inceledi"

Vali Ziya Polat, üs bölgesinde jandarmanın kullandığı yerli ve milli imkanlarla üretilerek güvenlik güçleri envanterine dahil edilen silahları inceledi. Silah hakkında detaylı bilgi aldı.

Jandarma ekiplerinin zorlu arazilerde kullandığı KİRPİ-II zırhlı aracını da inceleme fırsatı bulan Polat, aracın kullanımı, görevleri hakkında bilgi alırken, yerli ve milli imkanlarla üretilerek güvenlik güçlerinin envanterine dahil edilen KİRPİ-II aracını diğer zırhlı araçlardan ayrı kılan üstün özelliklerini yerinde gördü.

Şahintepe Üs Bölgesi'nde görev yapan jandarma ve güvenlik korucularına görevlerinde başarılar dileyen Polat, daha sonra Kağızman'dan ayrıldı.

Öte yandan milli ve yerli imkanlarla üretilen ve güvenlik güçlerinin envanterine dahil edilen silahlar dosta güven, düşmana korku salıyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Ziya Polat Şahintepe Jandarma Güvenlik 3-sayfa kars

Bomba iddia: AK Parti yönetimi asgari ücrete yüzde 30 zam yapılmasını istiyor

İşte AK Parti yönetiminin düşündüğü asgari ücret rakamı

 Kılıçdaroğlu 356 gündür kullandığı 2 makam aracını CHP'ye iade etti

Kılıçdaroğlu'nun 356 günlük çifte makam aracı keyfi sona erdi

 Cem Garipoğlu'nun mezarında bulunan poşetteki kan örneği bir insana ait çıkmadı

Cem Garipoğlu'nun mezarındaki sır! Poşetteki kan bir insana ait çıkmadı
Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sevdagül Tuncer'e gözaltı şoku

Zafer Partisi'nde gözaltı şoku! Evinden alınıp emniyete götürüldü
Manisa elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Avcılar elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 27-28 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Bursa elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Real Madrid Barcelona maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Real Madrid Barcelona geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Ahmet Çakar canlı yayın kazası nedir, ne yaptı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.