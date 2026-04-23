Vali Toros: 'Mersin'in huzurunu bozmak isteyenlere geçit yok'

Mersin Valisi Atilla Toros başkanlığında Genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik koordinasyonunda düzenlenen toplantıya İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı ile 13 ilçenin İlçe Jandarma Komutanları ve İlçe Emniyet Müdürleri ile amirleri katıldı.

Toplantıda, il genelinde asayiş ve güvenlik alanında yürütülen çalışmalar, uygulanan tedbirler ve suçla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar kapsamlı şekilde değerlendirildi. Ayrıca önümüzdeki döneme ilişkin planlamalar ile Mersin'de huzur ve güven ortamının korunmasına yönelik yapılacak çalışmalar ele alındı.

Toplantıda konuşan Vali Atilla Toros, Mersin'in huzur ve güvenliğini sağlamak için çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirtti. Toros, "İlimizin huzuruna kasteden hiçbir yapıya bugüne kadar fırsat vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz. Hukukun üstünlüğünü esas alan, suçu oluşmadan önlemeyi hedefleyen ve toplumsal huzuru kalıcı kılmaya odaklanan anlayışımızla çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz" dedi.

Güvenlik güçlerinin özverili çalışmalarına da değinen Toros, emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimleri başta olmak üzere tüm kurumların koordinasyon içinde görev yaptığını ifade ederek, "Bu süreçte büyük bir fedakarlık ve üstün görev bilinciyle çalışan tüm güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum. Onların azmi ve kararlılığı, Mersin'imizin huzurunun en güçlü teminatıdır" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı