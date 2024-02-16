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Vali Demirtaş: Batan gemiye dalış gerçekleştirilecek

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Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, batan gemide kayıp olan 6 personeli aramak için saat 17.00'dan sonra dalgıçların dalış gerçekleştireceğini duyurdu. Çalışmalara 9 gemi, 2 uçak, 1 helikopter ve 500'e yakın personel katılıyor.

Vali Demirtaş: "Bugün saat 17.00'dan sonra dalış gerçekleştirilecek"

"9 gemi, 2 uçak, 1 helikopter ve 500'e yakın personelle çalışmalar sürüyor"

BURSA - Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, çok olağan üstü bir durum gerçekleşmediği takdirde saat 17: 00'den itibaren batan Batuhan A isimli gemiye dalgıçların dalış gerçekleştirip kayıp 6 personeli arayacaklarını duyurdu.

Demirtaş Bursa'da dün sabah saatlerinde batan kargo gemisindeki 6 mürettebatın devam eden arama çalışmalarına ilişkin açıklama yaptığı açıklamada, "9 gemi, 2 uçak, 1 helikopter yaklaşık 500'e yakın personel ile çalışmalar devam ediyor. İnşallah altı kardeşimizi kurtarırız diye düşünüyorum" dedi.

17.00 ile 18.00 saatleri arasında batan gemiye dalgıçların dalış gerçekleştirileceğini belirten Mahmut Demirtaş, "Akın gemisi şuan için bulunduğu noktada kendini sabitledi. Bir aksilik çıkmazsa inşallah saat 17'den sonra dalgıçlarımız dalışa geçecek ve o saatten sonra kurtarma operasyonuna başlayacağız. Su altı cihazları geminin yerini tespit etti ancak bizim dalgıçlarımız aşağıya indikten sonra kayıp mürettebatın yerlerini tespit edeceğiz. Şuan bunu söylemek erken olur inşallah 17'den sonra milletimize ve bekleyen ailelere hayırlı haberleri vereceğiz. Hem kıyı emniyeti hem de deniz kuvvetlerinin görevli dalgıçları bölgede, her iki kurumumuzda bu dalışı çok rahatlıkla gerçekleştirebilecek yetenekte hava şartları çok zorlu olsa da saat 17'den sonra bu dalış gerçekleştirilecek ve kurtarma operasyonuna başlayacağız" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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