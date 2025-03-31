Bayramın ilk iki gününde trafik kazalarında 19 kişi hayatını kaybetti

Bayram bilançosu hayli ağır! 19 kişi öldü, 2499 kişi yaralandı
MHP-DEM bayramlaşmasına 'İmamoğlu' atışması damga vurdu

Bayramlaşma ziyaretine İmamoğlu atışması damga vurdu
Volkan Konak'ın sahnedeki son sözleri: Sen bilmez misin devrimciler korkmaz

Volkan Konak'ın sahnedeki son sözleri ortaya çıktı
Sahnede ilk müdahaleyi yapan doktor konuştu: O genç büyüdü, seni kurtarmaya çalıştı

Sahnede ilk müdahaleyi yapan doktor konuştu

Vali Çiçek, Bayramda Görevli Personeli Unutmadı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Ramazan Bayramı'nda yol kontrol noktalarını ziyaret ederek görevli polis ve jandarmaların bayramını kutladı ve baklava ikram etti.

Vali Çiçek, yol kontrolünde bayram kutlayıp tatlı ikram etti

ARDAHAN - Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Ramazan Bayramı önlemleri kapsamında uygulama noktalarını gezerek, görevi başındaki personelin bayramını kutlayıp baklava ikram etti.

Önlemlerin arttırıldığı Göle yolu kontrol noktası ile Ardahan-Kars karayolu Çamlıçatak kontrol noktasındaki uygulama noktasına giden Vali Çiçek, İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener ve İl Jandarma Komutanı Albay Sadık Gülecen, çalışmaları yerinde izledi. Havadan ve karadan yapılan denetimlerle ilgili son durum bilgilerini alan Çiçek, görevli polis ve jandarma personeli ile bayramlaştı. Vatandaşların can ve mal güvenliği için denetim yapan personelle kısa bir süre sohbet eden Vali Çiçek, baklava da ikram etti.

Çiçek, kontrol noktasında görevli polis ve jandarma personelinin bayramını tebrik ederek, görevlerinde başarılar diledi.

Vali Çiçek, Bayramda Görevli Personeli Unutmadı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OLGUN YILDIZ - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.