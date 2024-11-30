Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel'i Kılıçdaroğlu'nun seçim vaadiyle vurdu

Özgür Özel'i Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim vaadiyle vurdu

 Suriye'de Halep'in ardından İdlib de muhaliflerin kontrolünde

Halep'in ardından bir kalesini daha kaybetti

 Suriye rejim güçleri, Halep Uluslararası Havalimanı'nı terör örgütü PKK/YPG'ye bırakıp çekildi

Esad, uluslararası havalimanını terör örgütü PKK/YPG'ye bıraktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la depremzede vatandaş arasında gülümseten 'Çocuk' diyaloğu

Çocuk sayısını sordu, rakam tatmin etmedi: Devam edecek değil mi

Vali Çelik, şehit Korkmaz'ın mevlit programına katıldı

Vali Çelik, şehit Korkmaz'ın mevlit programına katıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari Valisi Ali Çelik, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit düşen Topçu Uzman Çavuş Nedim Korkmaz'ın anısına düzenlenen mevlit programına katıldı.

Hakkari Valisi Ali Çelik, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit düşen Topçu Uzman Çavuş Nedim Korkmaz'ın anısına düzenlenen mevlit programına katıldı.

Hakkari Valisi Ali Çelik, 30 Kasım 2022 tarihinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit düşen Topçu Uzman Çavuş Nedim Korkmaz için düzenlenen mevlit programına katıldı. Hacı Hüseyin Çatal Camii'nde düzenlenen programa, Otluca Dağ ve Komanda Tugay Komutanı Tuğgeneral Ufuk Hilmi Orhan, Vali Yardımcısı Furkan Berber, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, şehit Korkmaz'ın ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda şehit ailesi ile yakından ilgilenen Vali Çelik, başsağlığı dileklerini iletti. Şehitlerin hatırasını yaşatmanın ve ailelerinin yanında olmanın bir vefa borcu olduğu vurgulayan Çelik, "Şehitlerimiz, milletimizin ve vatanımızın bağımsızlığı için en büyük fedakarlığı yapmışlardır. Onların aziz hatıralarını yaşatmak, hepimizin görevidir. Bugün burada, şehidimiz Nedim Korkmaz'ı rahmet ve minnetle anıyoruz. Allah tüm şehitlerimize rahmet eylesin, ailelerine sabır versin" dedi.

Program, yapılan duaların ardından sona erdi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Genç kadın, eski sevgilisini direksiyon başında öldürüp intihar etti
img

O Ses Türkiye'nin jürisi belli oldu! Değişen bir isim var
img

"En seksi Türk kadını" seçilmişti, son paylaşımları bomba

Son Dakika Haberleri

CANLI MAÇ İZLE! Rams Başakşehir-Göztepe Bein Sports canlı izle! Rams Başakşehir-Göztepe 30 Kasım canlı izle! CANLI MAÇ İZLE! Alanyaspor-Trabzonspor Bein Sports canlı izle! Alanyaspor-Trabzonspor 30 Kasım canlı izle! CANLI ALTIN KURU | 30 Kasım çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? MasterChef 4. eleme adayı kim oldu? 30 Kasım MasterChef'te potaya kim girdi? Gönül Dağı 155. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı full HD bölüm izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? Yalan 26. bölüm tek parça izle! Yalan full HD bölüm izle! Yalan son bölüm neler oldu? Yabani 48. bölüm tek parça izle! Yabani full HD bölüm izle! Yabani son bölüm neler oldu? Kaan Şakul kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kaan Şakul hangi görevlerde bulundu? CANLI MAÇ İZLE! Amedspor-Manisa FK TRT Spor canlı izle! Amedspor-Manisa FK 30 Kasım canlı izle! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 30 Kasım günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 30 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.