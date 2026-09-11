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Vali Aygöl: "Uyuşturucunun ismine bile tahammülümüz yok, kimseye nefes aldırmıyoruz"

Vali Aygöl: 'Uyuşturucunun ismine bile tahammülümüz yok, kimseye nefes aldırmıyoruz'
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Tunceli’nin Hozat ilçesinde "En İyi Narkotik Polisi; Anne" projesi kapsamında düzenlenen programda konuşan Vali Şefik Aygöl, "Bu memleketin hiçbir okulunda son 20 yıldır uyuşturucu ile ilgili hiçbir vaka yok. Uyuşturucunun ismine bile tahammülümüz yok. Kimseye nefes aldırmıyoruz" dedi.

Tunceli'nin Hozat ilçesinde "En İyi Narkotik Polisi; Anne" projesi kapsamında düzenlenen programda konuşan Vali Şefik Aygöl, "Bu memleketin hiçbir okulunda son 20 yıldır uyuşturucu ile ilgili hiçbir vaka yok. Uyuşturucunun ismine bile tahammülümüz yok. Kimseye nefes aldırmıyoruz" dedi.

Tunceli'nin Hozat ilçesinde, uyuşturucuyla mücadelede annelerin farkındalığını ve etkin rolünü güçlendirmeyi amaçlayan "En İyi Narkotik Polisi; Anne" Projesi kapsamında program düzenlendi. Programa katılan Tunceli Valisi Şefik Aygöl, uyuşturucuyla mücadelenin yalnızca suçluların yakalanmasıyla sınırlı olmadığını belirterek, çocukların ve gençlerin uyuşturucuya hiç bulaşmamasının hedeflenmesi gerektiğini vurguladı. Programda, uyuşturucu maddelerin oluşturduğu tehdit, bağımlılığın erken belirtileri, çocukların ve gençlerin risklerden korunması ile şüpheli durumlarda izlenmesi gereken yollar hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Vali Aygöl, uyuşturucuyla mücadelede ailelerin ve özellikle annelerin rolünün önemine dikkat çekerek, "Bu programın ilkini burada başlatmak istedik. Programla bütün ilçelerimizde ve il merkezimizde olmak üzere annelerimizi ve ailelerimizi bilinçlendirmeye devam edeceğiz. Çünkü bizim en büyük hazinemiz evlatlarımız. Çocuklarımıza polisimiz, jandarmamız sahip çıksın, uyuşturucuyla mücadele edelim derken çocuklarımızın uyuşturucuya bulaşmaması için hazırlık yapmamız lazım. Çocuklar spor yapsın, halk oyunlarıyla ilgilensin, kafalarında geleceğe yönelik düşünceler olsun, sağlıklı olsunlar. Ben bu ilin valisi olarak net bir şekilde ifade ediyorum. Bu memleketin hiçbir okulunda son 20 yıldır uyuşturucu ile ilgili hiçbir vaka yok. Uyuşturucunun ismine bile tahammülümüz yok. Kimseye nefes aldırmıyoruz, nefesimizi enselerinden düşürmüyoruz. Bu mücadele son ferde kadar devam edecek. Ama bizim asıl hedefimiz kimse buraya düşmesin. O yüzden en iyi narkotik polisi anne diyoruz. Anne müsaade etmedikten sonra bir evladın yanlış yapma şansı yok. Annelerimiz bilinçli olacak. İlk önce evlatlarımızın bu alanlara girmesine müsaade etmeyeceğiz. Bunun için topyekun bir mücadele gerekiyor. Sadece suçluları yakalayarak bunu bitiremeyiz. Bu hususun hepimizin ortak mücadelesi olması gerekiyor. 112 Acil Çağrı Merkezimiz var. Telefon çekmeyen yerde dahi telefonu bağladığınızda çeker. En ufak bir şüphe, yanlış, en ufak bir eksik, en ufak bir farklılık hissettiğinizde 112'yi arayıp bildirin" diye konuştu.

Programa Tunceli İl Emniyet Müdürü Kazım Günay Demiralay, Tunceli İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Tetik, Hozat Kaymakamı Yasin Gürkan, il ve ilçe protokolü ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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