Üye Girişi
Haberler

Vahşice öldürülen Narin Güran'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da vahşi bir cinayete kurban giden ve cansız bedeni 19 gün sonra dere yatağında bulunan Narin Güran'ın cezaevinde tutuklu bulunan abi Enes Güran'ın babası ve aile üyeleri ile telefon görüşmesi yaptığı anlar paylaşıldı. Görüşmede aile üyelerinin zaman zaman gülerek espri yapmaları vicdanları yaraladı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenini bulunan 8 yaşındaki Narin Güran olayında, cinayetin nedeni ve katilin kimliği 72 gündür bulunamadı. Türkiye gündemini günlerce meşgul eden olayın yankıları sürerken yayınlanan bir görüntü vicdanları yaraladı.

BİRBİRLERİNE ESPRİ YAPTILAR

Görüntülerde cezaevinde tutuklu bulunan abi Enes Güran'ın babası ve aile üyeleri ile telefon görüşmesi yaptığı anlar yer alıyor. Görüşmede aile üyelerinin zaman zaman gülerek espri yaptıkları anlar dikkat çekti.

"BİR OLTA ALIN, BALIK TUTUN KENDİNİZE"

Babasıyla görüşen Enes'in "Avukat bana diyor ki, senin burada ne işin var?" dediği duyulurken, babası Arif Güran ise alaylı bir şekilde, "Bir olta alın, balık tutun kendinize" diyerek kahkaha atıyor. Enes de "Balık yok baba, havalandırma var" diyerek gülüşmelere eşlik ediyor.

"NEVZAT'IN AİLESİNİ KOMPLE ÖLDÜRELİM Mİ?"

Enes'in ağladığı ve ağabeyi Baran'ın ise bunun karşısında şu ifadeleri kullandığı duyuluyor: "Ağlama Enes. Bak herkes 4 duvar arasında ama kim senin gibi yapıyor. Diğerlerini de arıyoruz hepsi gülüyor, sen ağlıyorsun. Sizin için 13 tane avukat tuttuk. Seni çıkaracağım, benim sana güvenim sonsuzdur. Sen o gün evdeydin diye şüphelisin. Tutuklu değilsin. Ne yapalım gidip Nevzat'ın ailesini komple öldürelim mi? Onu mu istiyorsun. Sabırlı ol, suçunuz yok çıkacaksınız.

"SEN SÜREKLİ ARIYORSUN BİZE AĞLIYORSUN"

Biz eminiz suçunuz yok, namazını kıl, duanı et, elimden bir şey gelmiyor. Gelse o cezaevini yıkarım, sizi oradan çıkarırım. Bak annemiz bile haftada 1 kez arıyor. Sen sürekli arıyorsun bize ağlıyorsun. Az kaldı. Bildiğin ne varsa açık açık söyle, ama ağlama. Bak bu ağlayan Enes değildir ona göre. Şimdi konuşayım avukatla gelsin senin yanına. Sizin tutuklanmanız sosyal medya baskısıydı. Zaten 6 aydan fazla sizi tutamazlar, 1 ay gitti zaten. Kaldı 5 ay..."

Vahşice öldürülen Narin Güran'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
Vergi yüzsüzleri açıklandı! 36 bin 806 kişi, 915 milyar TL borç

İşte Türkiye'nin vergi yüzsüzleri

 İspanya'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 205'e yükseldi

Sel suları çekilince ülkedeki korkunç bilanço ortaya çıktı

 Husumetlisini eğlence mekanında 7 kurşunla öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı

Husumetlisine kurşun yağdıran zanlının ifadesi ortaya çıktı
Üvey babasını 'Sapık var' diyerek yakalatıp öldürdü

Üvey babasını "sapık var" diyerek yakalatıp öldürdü
500

Yorumlar (35)

Haber YorumlarıSeko Seko:

Bu baba kadar karaktersiz biri yok çocugu ölüdren kendi ailesi ama nevzatın üzerine bütün suçu yıkmak istiyor babayıda bunların yanına atın artık şu haberden kurtulalım

Yorum Beğen568
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet Çakır:

Kanı bozukluk böyle bir şey işte

Yorum Beğen488
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRecep Çakır:

Yuuuuuuuuuuh sizin topunuza

Yorum Beğen368
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSonby Erdm:

olsun namazında niyazında insanlar önemli olan ibadet . her b.ku ye git namaz kıl

Yorum Beğen236
Yorum Beğenme66
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıdervis koc:

El kadar çocuğu yediniz , yok ettiniz. Tabi dik durursunuz sır vermezsiniz güler oynarsınız. Zihniyet meselesi

Yorum Beğen167
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKAAN IRGIT:

Bir köydeki cinayeti çözmekten İstanbul taksi problemini çözmekten aciz bir yönetim

Yorum Beğen129
Yorum Beğenme37
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Bu görüntüyü medyaya kim verdi aileyi hedef göstermek için mi neyin üstü örtülmeye çalışılıyor garip çok garip

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme116
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

İlk başta babaya acır gibi oldum ama daha sonraki günler buda GEVŞEK dedim, yanılmamışım.

Yorum Beğen104
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYılmaz ökmen:

Allah böyle bir acıyı kimseye yaşatmasın, ne kadar rahatlar hiç bir şey olmamış gibi gülüyorlar,bu durum normalmi ?

Yorum Beğen82
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımüfeyir Kaplan:

bu gürüntüyü kim servis etti cezaevinde görüntülü kunuşmami var

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme34
yanıtYanıtla
Tüm 35 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
EKMEĞE ZAM GELECEK Mİ? 2025 yılında ekmek zammı kaç olacak? Müge Anlı dilendirilen Şirin Elmas Hanilçi bulundu mu? 1 Kasım Müge Anlı'da neler oldu? Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (1 Kasım) Dolar ne kadar oldu? YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ? 1 Kasım Youtube neden açılmıyor? Gelin Evi kim kazandı? 1 Kasım Gelin Evi'nde haftanın birincisi kim oldu? MasterChef Nigar'ın sağlık durumu ne? Nigar Akyıldız kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Ricardo Quaresma Beşiktaş'a geri mi dönüyor? Yalı Çapkını bu akşam var mı? 1 Kasım Yalı Çapkını dizisi 81. bölüm yayınlanacak mı? Star Tv yayın akışı! MARATON KOŞUSU NE ZAMAN? İstanbul Maraton koşusu saat kaçta, nerede? MasterChef Tarhana çorbası tarifi! Tarhana çorbası nasıl yapılır, malzemeler neler? Pazar günü hangi yollar kapalı? (Maraton halk koşusu)
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.