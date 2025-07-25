Vahşice öldürülen Ayşe Tokyaz cinayetinde 4 polis daha gözaltına alındı

Vahşice öldürülen Ayşe Tokyaz cinayetinde 4 polis daha gözaltına alındı
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İstanbul Eyüpsultan'da yol kenarındaki bir valizin içerisinde cansız bedeni bulunan 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz'ın ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Aktif olarak görev yapan 4 polis memuru ve 1 özel güvenlik amiri "delil karartma" şüphesiyle gözaltına alındı.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde yol kenarındaki bir valizin içerisinde cansız bedeni bulunan 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz'ın katledilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Vahşice öldürülen Ayşe Tokyaz cinayetinde 4 polis daha gözaltına alındı

4 POLİS DAHA GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında 4 polis memuru ve 1 özel güvenlik amiri "delil karartma" şüphesiyle gözaltına alındı. Şüpheliler tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi. 19 Temmuz'da polis memuru İ.U.U. da gözaltına alınmıştı.

7 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Ayşe Tokyaz ayrılmak istediği erkek arkadaşı eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülerek bir valize konmuş, daha sonra Eyüpsultan ilçesinde yol kenarına bırakılmıştı. Cinayete ilişkin gözaltına alınan eski polis memuru Cemil Koç ile 6 şüpheli 18 Temmuz tarihinde tutuklanmıştı.

Vahşice öldürülen Ayşe Tokyaz cinayetinde 4 polis daha gözaltına alındıCemil Koç

NE OLMUŞTU?

Eyüpsultan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde 13 Temmuz'da yol kenarındaki valizde 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cesedi bulunmuştu.

Araştırmalarını derinleştiren polis, Tokyaz'ın son olarak eski erkek arkadaşı Cemil Koç'un Küçükçekmece Atakent Mahallesi'ndeki evine gittiğini ve bu evde öldürülüp valize konulduğunu, daha sonra Eyüpsultan'da yol kenarına atıldığını tespit etmişti.

Vahşice öldürülen Ayşe Tokyaz cinayetinde 4 polis daha gözaltına alındı

Güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından, aralarında "görevi yaptırmamak için direnme", "tehdit", "hakaret", "kasten yaralama" gibi suçlar nedeniyle meslekten ihraç edilen eski polis memuru Cemil Koç'un da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklanmıştı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucu, olayla bağlantılı oldukları gerekçesiyle şüpheliler O.K. ve polis memuru İ.U.U'yu da gözaltına almıştı.

Kaynak: Haberler.com / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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Yorumlar (13)

Haber Yorumlarıerdckm6262:

vay OE evlatları vay

Yorum Beğen186
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıDeğersiz Birisiyim:

Suçluları hapise atmak ile ölen kişi geri getirile bilinir mi ki ? Bence para cezası ödemeliler ölen kişinin yakınlarına veya akrabalarına. Mesela 10 veya 20 sene boyunca.

yanıt3
yanıt31
Haber Yorumlarısade vatandaş:

BİLEREK HİÇ BİR POLİS BU TARZ İŞLERE GİRİŞMEZ BUNUN ÇOK AĞIR SONUÇLARI OLACAĞINI ONLARDAN BAŞKASI ÇOK DAHA İYİ BİLMEZ

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme115
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Haber YorumlarıDemir Acer:

asiretci dogulu polisler

Yorum Beğen74
Yorum Beğenme42
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıhukuk hukuk:

senin şerefinde bu .kabullen artık bunlar senin soyundan

yanıt15
yanıt15
Haber YorumlarıHaylaz Haylaz:

Vay soysuz vay

yanıt9
yanıt5
Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Polis teşkilatımız, zaman zaman içindeki çürük elmaları kendisi temizler ..

Yorum Beğen74
Yorum Beğenme17
yanıtYanıtla
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