Uzunköprü'de Şok Uygulama: Uyuşturucu ve Alkollü Sürücülere Geçit Yok

Edirne'nin Uzunköprü ilçe merkezinde ve birçok noktada şok uygulama yapan polis ekipleri, birçok olumsuzluğun önüne geçiyor.

Halkın huzuru, can ve mal güvenliğini korumak amacıyla Uzunköprü ilçe merkezi genelinde ve bağlı ilçelerde geniş çaplı uygulama ve denetimler gerçekleştirildi. Toplam 60 emniyet personelinin katılımıyla "şok uygulama" yapıldı.

Şehirdeki işlek cadde ve sokaklar başta olmak üzere en ücra noktalarda uygulama ve denetim yapan asayiş ve trafik ekipleri, tüm araçları tek tek durdurdu. Sürücüler ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilirken, araçta yolcu olarak bulunan şahıslar kimlik kontrolünden geçirildi. Tüm şahısların Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusundan geçirildiği uygulamalarda, trafik ekipleri de araçlar üzerinde denetim yaptı.

Uygulama sırasında gerçekleştirilen üst aramasında bir şahısta bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca, 5 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı.

Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, suça ve suçluya geçit vermemek için ekiplerin aralıksız denetimlerine devam edeceği bildirildi. - EDİRNE