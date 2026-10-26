Uzunköprü'de Hazine arazisinden odun taşıyan 2 kişiye 2 bin TL idari ceza kesildi

Uzunköprü'de Hazine arazisinden odun taşıyan 2 kişiye 2 bin TL idari ceza kesildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Değirmenci köyünde Hazine arazisinden kesilen odunları patpatlara yükleyen 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Şahıslara toplam 2 bin TL idari para cezası uygulanırken odunlar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Hazine arazisinden kestikleri odunları patpat olarak bilinen araçlarla taşıyan 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Edirne'nin Uzunköprü ilçesine Değirmenci köyünde önleyici kolluk devriyesi gerçekleştiren ekipler, odun yüklü 2 patpatı durdurarak kontrol etti. Yapılan incelemede, araçlardaki odunların Hazine arazisinden kesildiği tespit edildi.
Şahıslara Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamında toplam 2 bin TL idari para cezası uygulanırken, araç yediemin olarak kendilerine teslim edildi. Odunlar ise İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.