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Uzunköprü'de Hazine arazisinden odun taşıyan 2 kişiye 2 bin TL idari ceza kesildi

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Uzunköprü'de Hazine arazisinden odun taşıyan 2 kişiye 2 bin TL idari ceza kesildi
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Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Değirmenci köyünde Hazine arazisinden kesilen odunları patpatlara yükleyen 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Şahıslara toplam 2 bin TL idari para cezası uygulanırken odunlar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Hazine arazisinden kestikleri odunları patpat olarak bilinen araçlarla taşıyan 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Edirne'nin Uzunköprü ilçesine Değirmenci köyünde önleyici kolluk devriyesi gerçekleştiren ekipler, odun yüklü 2 patpatı durdurarak kontrol etti. Yapılan incelemede, araçlardaki odunların Hazine arazisinden kesildiği tespit edildi.

Şahıslara Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamında toplam 2 bin TL idari para cezası uygulanırken, araç yediemin olarak kendilerine teslim edildi. Odunlar ise İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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