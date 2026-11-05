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Uzunköprü'de bir iş yerinde düzenlenen operasyonda 6 bin 760 makaron ele geçirildi

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Uzunköprü'de bir iş yerinde düzenlenen operasyonda 6 bin 760 makaron ele geçirildi
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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir iş yerine düzenlenen operasyonda, paketlenmiş 338 paket içinde toplam 6 bin 760 adet tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi. İş yeri sahibi hakkında işlem başlatıldı, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir iş yerine düzenlenen operasyonda, tütün doldurulmuş 6 bin 760 adet makaron ele geçirildi.

Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kaçak ve doldurulmuş makaron satışının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. İlçede bir iş yerine yapılan aramada, paketlenmiş halde 338 paket içerisinde toplam 6 bin 760 adet tütün doldurulmuş makaron bulundu. İş yeri sahibi C.H. hakkında işlem başlatılırken, şüpheli ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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