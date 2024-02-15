Uzunköprü'de 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı

EDİRNE - Uzunköprü- Keşan karayolu üzerinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden Keşan istikametine seyir halindeki 22 EC 548 plakalı otomobil, aniden yola çıkan 59 LN 007 plakalı otomobile çarptı. Refüje çıkarak durabilen her 2 aracın da kullanılamaz hale geldiği kazada 4 kişi yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112'ye ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen. İtfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan yaralıları zorlukla araçlardan çıkardı. Sağlık ekipleri ise yaralılara olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlatırken, hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.