'Uzun ömrün olsun' diyerek balığı denize attı, bakın sonra ne yaşandı

Trabzon'da ilginç bir olay yaşandı. Bir kişi, yakaladığı balığa "Merve" ismini verdi. Balıkla bir süre muhabbet eden adam, daha sonra onu denize salmaya karar verdi.

"UZUN ÖMRÜN OLSUN" DEDİĞİ BALIĞI MARTI SANİYELER İÇİNDE KAPTI

Şahıs, balığı "Uzun ömrün olsun Merve" deyip denize geri bıraktı. Ancak saniyeler sonra bir martı, denize bırakılan balığı alıp kaçtı.

"SEN NE ŞANSSIZSIN MERVE"

Adam, büyük şaşkınlık yaşadı. "Ya sen ne şanssızsın Merve" diyen adamın üzüntüsü kameralara yansıdı.