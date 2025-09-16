Haberler

Uzman çavuş olan bacanağını öldürdükten sonra intihar etti

Güncelleme:
Ankara Sincan'da Jandarma Uzman Çavuş Emre B., bacanağı Uğur B. tarafından silahla vurularak öldürüldü. Zanlı, olaydan kısa süre sonra aynı silahla intihar etti. Olayın nedeni araştırılıyor.

Ankara'da uzman çavuş olarak görev yapan bacanağını silahla vurarak öldüren zanlı, daha sonra intihar etti.

Olay, sabah 06.40 sıralarında Sincan ilçesi 29 Ekim Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Ankara'da Jandarma Uzman Çavuş olarak görev yapan 36 yaşındaki Emre B.'ye otomobilin içinden ateş açıldı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İKİSİ DE OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Vurulduğu yerde hayatını kaybettiği belirlenen Emre B.'nin cenazesi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Cinayeti işlediği belirlenen Emre B.'nin bacanağı Uğur B.'nin ise olay yerinin 500 metre ilerisinde aracının içinde aynı silahla intihar ettiği öğrenildi.

NEDENİ BİLİNMİYOR

Cinayetin nedeninin henüz belirlenemediği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
Mahalleyi ayağa kaldıran silahlı kavga

Mahalleyi ayağa kaldıran silahlı kavga! Ortalık savaş alanına döndü
