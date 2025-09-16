Uzman Çavuş Emre Bozkurt Bacanağı Tarafından Öldürüldü

Haberler

Ankara'nın Sincan ilçesinde uzman çavuş Emre Bozkurt, bacanağı Uğur Balkoca tarafından araç içinde ateş açılarak öldürüldü. Olay sonrasında Balkoca intihar etti. Bozkurt'un yayıncı olduğu öğrenildi.

Ankara'nın Sincan ilçesinde bacanağı tarafından öldürülen uzman çavuş Emre Bozkurt'un yayıncı olduğu ortaya çıktı.

Sincan 29 Ekim Mahallesi'nde saat sabah 06.40 sıralarında uzman çavuş Emre Bozkurt bacanağı tarafından arabanın içinden ateş açılarak öldürülmüştü. Emre Bozkurt'u öldüren bacanağı Uğur Balkoca ise olay yerinin 500 metre ilerisinde aracının içinde aynı silahla intihar etmişti. Öldürülen uzman çavuş Emre Bozkurt'un aynı zamanda sosyal medya platformu üzerinden yayıncılık yaptığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ANKARA

