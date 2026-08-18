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Şaka Kilitli Kapı, Gece Yarısı Mahsur Bıraktı

Şaka Kilitli Kapı, Gece Yarısı Mahsur Bıraktı
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Tekirdağ'da arkadaşlarının şaka amaçlı kilit vurduğu kapıda mahsur kalan 69 yaşındaki Ahmet G., itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İşe geç kaldığını belirten adam, polisin de olay yerine gelmesiyle kurtarıldı.

Tekirdağ'da oturduğu ikametinin kapısına arkadaşları tarafından şaka amaçlı kilit vurulduğu iddia edilen adam, gece yarısı içeride mahsur kaldı. "İşe geç kaldım" diye seslenen adam itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Cemaliye Mahallesi Şehit Arif Çekiççioğlu Sokak'taki ikametinden gece yarısı işe gitmek için çıkmaya hazırlanan Ahmet G. (69), kapı açılmayınca şok oldu. Ahmet G., kapıyı tüm zorlamalarına rağmen kendisini dışarı atamadı. Vatandaş bu kez çareyi itfaiyeden yardım istemekte buldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Ahmet G., "Üzerime kim kilit vurdu bilmiyorum ama arkadaşlarım herhalde bana şaka yaptı. İşe geç kaldım, kurtarın beni" diyerek yardım istedi.

Polis ekiplerinin de gelmesiyle ikametinde mahsur kalan Ahmet G., itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası kurtarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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