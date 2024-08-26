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Uzaklaştırma kararı aldırdığı kocası ile buluşan kadın canından oldu

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Muğla'da, Senem Kıvrık aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi M.K. ile buluştu. Araç içerisinde çıkan tartışmada karısının başına sert bir cisimle vuran şahıs, sokakta devam eden kavga sırasında talihsiz kadını bıçaklayarak öldürdü.

Muğla Merkez Menteşe ilçesinde bir kadın cinayeti daha yaşandı.

Olay sabah saat 08.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Akasya Sokak'ta meydana geldi. Aile içi sorunlar yaşayan Senem Kıvrık, mahkemeye başvurarak kocası için evden uzaklaştırma kararı aldırdı. Bir kırtasiyede kasiyer olarak çalıştığı öğrenilen Senem Kıvrık ile belediyede ambulans şoförü olarak çalışan ve bir süre önce işinden ayrıldığı öğrenilen M.K. sabah saatlerinde buluştu.

Çift buluşma esnasında tartışarak kavga etti. Kavgada iddiaya göre M.K. araç içerisinde karısının başına sert bir cisimle vurarak yaraladı. Sokakta da devam eden kavgada M.K. yanında bulunan bıçakla karısı Senem Kıvrık'ı karnından bıçakladı.

ORMANLIK ALANDA YAKALANDI

Olayı görenlerin ihbarı ile bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralı kadını ambulansla Muğla Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Senem Kıvrık burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olaydan sonra ormanlık alana kaçan katil zanlısı koca ekipler tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.

Uzaklaştırma kararı aldırdığı kocası ile buluşan kadın canından oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Muğla Merkez Menteşe 3-sayfa Kavga Muğla Muğla Aile İçi Şiddet 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

EjdeR karahanli:

adamın yaptıgı tabiki yanlış ama adalet sisteminin çok etkisi var adamdan hem nafaka alıyorlar ömrünün yarısını harcadıgı birikimlerine çöküyorlar üstüne birde cocugu göstermiyorlar bide uzaklaştırma mahkemede bide adamı tersleyip ezip duruyorlar sonra git kadını öldür dr gibi yolluyorlar.

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