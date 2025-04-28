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Uyuşturucu Ticareti Yapmaktan 11 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Uyuşturucu Ticareti Yapmaktan 11 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı
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Gaziantep'te uyuşturucu madde ticareti suçundan aranan Y.S. isimli şahıs, 11 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla Oğuzeli ilçesinde yakalandı ve tutuklandı.

Gaziantep'te uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan 11 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma suçundan hakkında 11 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.S. isimli şahıs, Oğuzeli ilçesinde saklandığı adreste yakalandı.

Şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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