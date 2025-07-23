Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı
Afyonkarahisar'da uyuşturucu ticareti ve sağlama suçundan 13 yıl hapis cezası ile aranan İ.K. isimli şahıs, jandarma ekipleri tarafından Sülümenli beldesinde yakalanarak tutuklandı.
Afyonkarahisar'da uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama suçundan 13 yıl hapis cezasıyla aranan şahsı jandarma tarafından yakalandı.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde İ.K. isimli şahsın uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama suçundan 13 yıl hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Sülümenli beldesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa