Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı

Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da uyuşturucu ticareti ve sağlama suçundan 13 yıl hapis cezası ile aranan İ.K. isimli şahıs, jandarma ekipleri tarafından Sülümenli beldesinde yakalanarak tutuklandı.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama suçundan 13 yıl hapis cezasıyla aranan şahsı jandarma tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde İ.K. isimli şahsın uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama suçundan 13 yıl hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Sülümenli beldesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
1. Lig'de ilginç transfer! Babası, oğlunu transfer etti

1. Lig'de ilginç transfer! Babası, oğlunu transfer etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuruluş Osman'dan ayrılacağı iddia edilmişt! Burak Özçivit'ten yanıt geldi

İstediği ücret olay olmuştu! Ayrılık iddialarına yanıt geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.