Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı

Afyonkarahisar'da uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama suçundan 13 yıl hapis cezasıyla aranan şahsı jandarma tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde İ.K. isimli şahsın uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama suçundan 13 yıl hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Sülümenli beldesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR