Uyuşturucu Tacirinin Zulası Şaşırttı: Mersin'de Büyük Operasyon

Uyuşturucu Tacirinin Zulası Şaşırttı: Mersin'de Büyük Operasyon
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Mersin'de düzenlenen operasyonda, uyuşturucu taciri M.A. yakalandı. Araçta yapılan aramalarda 1 kilo 650 gram kokain, 1 kilo 80 gram esrar, çok sayıda uyuşturucu hap ve 8 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Uyuşturucular özel bir düzenekle gizlenmişti.

Uyuşturucu tacirinin zulası şaşırttı: Kokain, esrar ve silahlar ele geçirildi

MERSİN - Mersin polisinin yaptığı çalışmada uyuşturucu maddeleri gizlemek için araca özel düzenekli zula yapan şüpheli yakalandı, 1 kilo 650 gramı kokain çok miktarda uyuşturucu ile 8 adet tabanca ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Erdemli Büro Amirliği ile İstihbarat Şubesi ekipleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmada uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli M.A. belirlendi. Teknik ve fiziki takibe alınan şüphelinin yakalanması için ilçede belirlenen bir adrese operasyona yapıldı. Operasyonda şüpheli yakalanırken aracın özel düzenekli zulası ile evin mutfak dolaplarında 1 kilo 650 gram kokain, 1 kilo 80 gram esrar, çok miktarda uyulturucu hap, 8 adet ruhsatsız tabanca, hassas terazi ve uyuşturucunun preslendiği makina ele geçirildi.

Araçtaki uyuşturucu madde düzeneği ise dikkat çekti. Önce aracın far düğmelerinin belirli bir ayara getirildiği ardından da direksiyon altındaki açma kapama tuşlarının faaliye geçmesiyle özel düzeneğin açıldığı görüldü. Düzenek açılmasıyla gizlenen uyuşturucu ve silahlardan birinin zuladan çıktı.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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