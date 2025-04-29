Uyuşturucu Suçundan Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Gölbaşı İlçe Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar çerçevesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma yada sağlama suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile 30 bin TL para cezası olan F.B., Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şahıs emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN