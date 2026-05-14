Kocaeli'de 21 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kocaeli'de 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde suçun önlenmesi ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' ile 'suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi' suçlarından aranan ve hakkında 21 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 48 yaşındaki M.A.'yı düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KOCAELİ

