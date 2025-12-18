Ünlü isimler Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği verdi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Aleyna Tilki, Danla Biliç, İrem Sak ve Mümine Sena Yıldız Adli Tıp Kurumu'na getirilerek kan ve saç örneği verdi. Jandarma eşliğinde adli tıptan ayrılan 4 isim, serbest bırakılacak.
4 ÜNLÜ İSİM, ADLI TIP KURUMU'NA GETİRİLDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlü isimlere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan Aleyna Tilki, Danla Biliç, İrem Sak ve Mümine Sena Yıldız, Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Burada kan ve saç örneği veren ünlü isimler, ardından Jandarma ekipleri eşliğinde Adli Tıp Kurumu'ndan ayrıldı.
SERBEST BIRAKILACAKLAR
4 ismin akıbeti belli oldu. Tilki, Biliç, Sak ve Yıldız'ın işlemlerinin ardından serbest bırakılacağı öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı