Ünlü isimler Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği verdi

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına ünlüler, Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği verdi.

4 ÜNLÜ İSİM, ADLI TIP KURUMU'NA GETİRİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlü isimlere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan Aleyna Tilki, Danla Biliç, İrem Sak ve Mümine Sena Yıldız, Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Burada kan ve saç örneği veren ünlü isimler, ardından Jandarma ekipleri eşliğinde Adli Tıp Kurumu'ndan ayrıldı.

SERBEST BIRAKILACAKLAR

4 ismin akıbeti belli oldu. Tilki, Biliç, Sak ve Yıldız'ın işlemlerinin ardından serbest bırakılacağı öğrenildi.