Haberler

Ünlü isimler Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği verdi

Ünlü isimler Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği verdi Haber Videosunu İzle
Ünlü isimler Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği verdi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Aleyna Tilki, Danla Biliç, İrem Sak ve Mümine Sena Yıldız Adli Tıp Kurumu'na getirilerek kan ve saç örneği verdi. Jandarma eşliğinde adli tıptan ayrılan 4 isim, serbest bırakılacak.

  • Aleyna Tilki, Danla Biliç, İrem Sak ve Mümine Sena Yıldız, Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği verdi.
  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan dört ünlü, işlemlerin ardından serbest bırakılacak.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına ünlüler, Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği verdi.

4 ÜNLÜ İSİM, ADLI TIP KURUMU'NA GETİRİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlü isimlere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan Aleyna Tilki, Danla Biliç, İrem Sak ve Mümine Sena Yıldız, Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Burada kan ve saç örneği veren ünlü isimler, ardından Jandarma ekipleri eşliğinde Adli Tıp Kurumu'ndan ayrıldı.

Ünlü isimler Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği verdi

SERBEST BIRAKILACAKLAR

4 ismin akıbeti belli oldu. Tilki, Biliç, Sak ve Yıldız'ın işlemlerinin ardından serbest bırakılacağı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 4 ünlü serbest

Sabah gözaltına alınan 4 ünlü isimle ilgili karar verildi
AK Parti'nin 'Terörsüz Türkiye' raporu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu

Kritik rapor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde! 15 başlıktan oluşuyor
Görüşmeler devam ederken iş dünyasından kritik asgari ücret mesajı

Görüşmeler devam ederken iş dünyasından kritik asgari ücret mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak

Tutuklanan spikerin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
Leonardo DiCaprio'dan yıllar sonra gelen 'Titanic' itirafı: Duyanlar şaştı kaldı

Leonardo DiCaprio'dan yıllar sonra gelen 'Titanic' itirafı
Ahırda bir garip olay! Videosu olmasa kimse inanmaz

Ahırda bir garip olay! Videosu olmasa kimse inanmaz
Ünlülere uyuşturucu operasyonundan detaylar: Mümine Senna Yıldız'ın evinde aparat bulundu

Operasyondan yeni detaylar! Evinden aparat çıkan bir isim var
Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak

Tutuklanan spikerin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
Zehra Kınık'ın yeniden yargılandığı davada karar çıktı

Zehra Kınık'ın yeniden yargılandığı davada karar! Cezası düşürüldü
Bursa'da yardımsever iş insanı binlerce kişiyi sevindirdi

Bursalı Robin Hood! Binlerce lirayı tek kalemde ödedi
Bunu hiç beklemiyordu! Halil Umut Meler'e büyük şok

Bunu hiç beklemiyordu! Halil Umut Meler'e büyük şok
Asgari Ücret Komisyonu 2. kez toplandı! Bakan Işıkhan: Ortada bir rakam yok

Asgari ücret maratonu! Toplantı sırasında bakandan yeni açıklama geldi
Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu

Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu
Avrupa sokakları yangın yeri! Binlerce çiftçi liderler zirvesini protesto etti

Aynı meslekten binlerce kişi, sokakları savaş alanına çevirdi
Türkiye'de en soğuk yeri! İlçe buzdan şehre döndü

Türkiye'de en soğuk yeri! İlçe buzdan şehre döndü
Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'den aşk dolu paylaşım! Omzuna öpücük kondurdu

Aşk dolu paylaşım geldi! Omzuna öpücük kondurdu
title