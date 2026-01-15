Haberler

Ümit Karan ve diğer şüphelilerin Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri tamamlandı

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması çerçevesinde aralarında eski futbolcu Ümit Karan'ın da bulunduğu şüphelilerin Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, 'uyuşturucu ticareti' ve 'fuhşa teşvik' suçlarından gözaltına alındı.

Uyuşturucu soruşturması çerçevesinde İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'uyuşturucu ticareti', 'uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak' ve 'bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek' suçlarından aralarında eski futbolcu Ümit Karan'ın da bulunduğu şüpheliler gözaltına alınmıştı. Saç ve kan örnekleri alınmak üzere Adli Tıp Kurumu'na getirilen şüphelilerin işlemleri tamamlandı. - İSTANBUL

