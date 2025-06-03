Uyuşturucu Operasyonunda F Serisi Dolar ve Silahlar Ele Geçirildi

Uyuşturucu Operasyonunda F Serisi Dolar ve Silahlar Ele Geçirildi
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Aksaray'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 66,59 gram kokain, ruhsatsız silahlar ve FETÖ'ye ait F serisi 1 dolar ele geçirildi. Bir kişi tutuklandı.

Uyuşturucu operasyonunda F serisi dolar ele geçirildi: 1 tutuklama

AKSARAY - Aksaray'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenleyen polis uyuşturucularla birlikte tabaca, tüfek, mühimmat ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne ait F serisi 1 dolar ele geçirdi.

Operasyon, Aksaray merkezde bir eve yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışmalar yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 1 şahsın uyuşturucu bulundurduğu bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen NSM ekipleri ismi belirlenen şüpheliye yönelik takip başlattı. Teknik ve fiziksel olarak yapılan takipte yeterli delile ulaşan polis belirlenen adrese operasyon için düğmeye bastı. Gerçekleştirilen operasyonda Y.K.isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 66,59 gram kokain, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tüfek, tüfeğe ait 3 adet şarjör, 285 adet tabanca mermisi, 42 adet tüfek kartuşu, 1 adet FETÖ/PDY terör örgütü tarafından kullanıldığı değerlendirilen F seri numaralı 1 dolar ve suçtan elde edilen 39 bin 950 lira ele geçirildi. Şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN - 3.Sayfa
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