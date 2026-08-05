Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Gözaltı

Samsun'un İlkadım ilçesinde narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde, kenevir bitkisi, silah ve mühimmat ele geçirilirken, yakalanan 8 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik İlkadım ilçesinde çalışma gerçekleştirildi. 8 şüphelinin üst, araç ve ikametlerinde yapılan aramalarda 4 bin 632 adet sentetik ecza, 106 gram sentetik kannabinoid, 140 gram esrar, 90 kök kenevir bitkisi, yaklaşık 24 gram sentetik kannabinoid elde edilebilecek 0,24 gram FUBINACA, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ile 450 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan 8 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı