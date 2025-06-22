Uyuşturucu Madde Kullanırken Yakalanan Sürücünün Ehliyetine 5 Yıl 2 Ay El Konuldu

Uyuşturucu Madde Kullanırken Yakalanan Sürücünün Ehliyetine 5 Yıl 2 Ay El Konuldu
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Aydın'ın Köşk ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan sürücünün uyuşturucu kullanarak araç kullandığı tespit edildi. Ehliyetine toplamda 5 yıl 2 ay süreyle el konuldu ve 86 bin 196 TL para cezası kesildi.

Aydın'ın Köşk ilçesinde jandarma ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan ve sağlık kurumunda yapılan testinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen araç sürücüsünün ehliyetine 5 yıl, 1yıl içerisinde 100 ceza puanı doldurduğundan dolayı da 2 ay olmak üzere olmak üzere toplamda 5 yıl 2 ay el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Köşk İlçesi Yavuzköy Mahallesi Aydın-Denizli Karayolu üzerinde gece saat 02.50 sıralarında şüpheli hareketlerde bulunan bir araç durduruldu. Sürücünün hal ve hareketlerinden şüphelenen Trafik Jandarma ekipleri, aracı kontrol etti. Araç sürücüsünün S.Ş.'nin (24) sağlık kurumunda yapılan testinde uyuşturucu madde etkisi altında araç kullandığı belirlendi. Sürücünün ehliyetine 5 yıl süreyle el konulurken, ayrıca bir yıl içerisinde 100 ceza puanını doldurduğu gerekçesiyle ehliyetine ek olarak 2 ay daha el konuldu. Toplamda sürücü belgesine 5 yıl 2 ay süreyle sürücü belgesi geri alınan S.Ş.'ye 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplam 86 bin 196 TL idari para cezası da kesildi. Ayrıca hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' ve 'uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi altında araç kullanmak' suçlarından adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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