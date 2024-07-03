Uyuşturucu ile Mücadelede Narko Tır Sultanbeyli'ye Geldi

Uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla 'Narko Tır' üçüncü kez Sultanbeyli'ye geldi.

Uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla Narko Tır üçüncü kez Sultanbeyli'ye geldi. İçişleri Bakanlığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce dizayn edilen Narko Tır yeniden Sultanbeyli'de vatandaşlarla buluştu. Program kapsamında ilçe meydanında 9 gün boyunca vatandaşlara hizmet verecek olan Narko Tır'ın ilk ziyaretçilerinden biri de Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin ve İlçe Emniyet Müdürü Zafer Mete oldu.

Uyuşturucu kullanımının engellenmesi için farkındalık oluşturmak amacıyla tasarlanan Narko Tır'da görevli ekipler ise tır içerisinde yer alan ekranlarda uyuşturucu madde kullananların yaşadığı fiziksel ve ruhsal değişimlerinin görselleri izletilerek vatandaşlar bilgilendiriyor. - İSTANBUL