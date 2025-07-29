Uyuşturucu İddiasıyla Hastanede Tedavi Gören Avukat Göksu Çelebi

Uyuşturucu kullandığı iddia edilen avukat Göksu Çelebi'nin Halkalı'daki bir hastanede yoğum bakım servisinde tedavisinin devam ettiği öne sürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında bir kişi "uyuşturucu temini" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamalarıyla gözaltına alınmış, Nöbetçi cumhuriyet savcısı tarafından ifadesinin alınmasının ardından, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etme ve kadına karşı olası kast ile öldürmeye teşebbüs' suçlarından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından ifadesi alınan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Uyuşturucu kullandığı iddia edilen genç kadın avukat yoğun bakım servisinde tedavisi devam ediyor

Olaya ilişkin yeni iddialar ortaya atıldı. Avukat Göksu Çelebi'nin Halkalı'da bulunan özel bir hastanede yoğun bakımda tedavisine devam edildiği öne sürüldü. - İSTANBUL