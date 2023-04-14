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Uyuşturucu etkisi altında araç kullanan şahsa 20 bin 977 TL ceza

Uyuşturucu etkisi altında araç kullanan şahsa 20 bin 977 TL ceza

3. Sayfa Haberleri

Aydın'ın Efeler ilçesinde uyuşturucu etkisi altında araç kullanan şahsa 20 bin 977 TL idari para cezası uygulandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde uyuşturucu etkisi altında araç kullanan şahsa 20 bin 977 TL idari para cezası uygulandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Efeler'de durdurulan bir araçta sürücü olarak bulunan bir şüphelinin üzerinde 5 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Sağlık kurumuna sevk edilen sürücünün uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi. Şüpheli şahsa 20 bin 977 TL idari para cezası uygulandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger Aydın 3. Sayfa Haberler

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