Uyuşturucu batağındaki evlatlarını anlatırken kendini tokatladı - Haberler

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, uyuşturucu bağımlısı iki çocuğunun içinde bulunduğu durumu anlatan baba kendinden geçti. Yüzünü tokatlayan baba çocuklarının uyuşturucunun etkisiyle annelerine ve kardeşlerine zarar verdiğini belirterek yardım istedi.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Sarayaltı Mahallesi'nde yaşayan Yılmaz ailesi, uyuşturucu bağımlısı 2 çocuklarıyla zor günler yaşıyor. Demir doğrama ustası olarak çalışan baba Hüseyin Yılmaz, 4 çocuğundan ikisinin arkadaş kurbanı olarak uyuşturucu bağımlısı olduğunu söyledi. Yılmaz, iki çocuğunun uyuşturucuyu satın almak için defalarca hırsızlık yaptığını, annesi ve kız kardeşini darp ettiğini aktardı. Yetkililerden yardım isteyen baba, derdini anlattığı sırada kendinden geçerek, yüzünü defalarca tokatladı.

Yüzünü defalarca tokatladı

Baba Yılmaz, oğlunun kendisini, eşini ve çocuklarını uyuşturucunun etkisiyle dövdüğünü belirterek, cezaevine konulmasını istedi. Yılmaz, "Ben bütün yetkililere sesleniyorum, artık yeter. Biz perişan olduk ve bardak taştı. Her gün oğlum beni dövüyor. Yetkililer benim sesimi duysun çünkü benim oğlum beni bu şekilde dövüyor. Karnıma vuruyor, yüzüme tokat atıyor. Annesinin parmağını kırıyor, kafasını duvara vuruyor. Artık sesimizi duyun. Benim oğlum beni kovalıyor, ben kaçıyorum. Motosikletimi zorla alıp, hırsızlık yapıyor. Savcılığa suç duyurusunda bulundum, bir sonuç çıkmadı. Yetkililere sesleniyorum, bize yardım edin" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa