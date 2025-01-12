Uyuşturucu Atmaya Çalışan Şahıs Yakalandı

Bingöl'ün Solhan ilçesinde üzerindeki uyuşturucu maddeyi atmaya çalışan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Solhan ilçesi Boğlan Mahallesi'nde devriye görevi yürüten polis ekipleri, şüpheli hareketler sergileyen bir şahsın yanına yaklaştı. Şahsın yere bir şeyler attığını gören polis ekipleri narkotik madde olduğu değerlendirilen nesneyi koruma altına aldı. Gözaltına alınan şahıs, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - BİNGÖL