Üye Girişi
Haberler

Uygunsuz halde gördüğü kişileri uyarırken başına gelmeyen kalmadı: Cezayı kendime kestim

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da 27 yaşındaki M.A., uygunsuz halde gördüğü kişileri uyarmak için 35 metre yükseklikteki bir uçurumdan kayalıklara indi. Kayalıklarda mahsur kalan ve yardım çığlıkları atan genci itfaiye ekipleri kurtardı. Kurtarıldıktan sonra konuşan genç, "Aşağıda terbiyesiz bir adam vardı, ona ceza keseyim derken yanlışlıkla kendime ceza kestim." ifadelerini kullandı.

Antalya'da bir şahıs, uygunsuz halde gördüğü kişileri uyarmak için 35 metre yükseklikteki bir uçurumdan kayalıklara indi. Kayalıklarda mahsur kalan ve yardım çığlıkları atan genci itfaiye ekipleri kurtardı. Kurtarıldıktan sonra konuşan genç "Aşağıda terbiyesiz bir adam vardı, ona ceza keseyim derken yanlışlıkla kendime ceza kestim." dedi.

Uygunsuz halde gördüğü kişileri uyarırken başına gelmeyen kalmadı: Cezayı kendime kestim

ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR İMDADINA KOŞTU

Olay, saat 09.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi Atatürk Kültür Parkı'nda bulunan kayalıklarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kayalıklarda uygunsuz halde bulunan bir kişiyi uyarmak isteyen Nurettin M. A., mahsur kaldı. Yaklaşık 35 metre yükseklikteki kayalıklarda sıkışan Nurettin M. A.'nın, yardım çığlıkları atarak çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Kayalıklarda mahsur kalan genci gören vatandaşlar olayı hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Uygunsuz halde gördüğü kişileri uyarırken başına gelmeyen kalmadı: Cezayı kendime kestim

FİLM SAHNELERİNİ ARATMADI

İtfaiye ekipleri, halat yardımıyla oluşturdukları düzenek yardımıyla Nurettin M. A.'yı bulunduğu yerden kurtarmak için uzun süre uğraş verdi. Başarılı bir operasyonun ardından genç, bulunduğu yerden kurtarıldı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak bulunduğu yerden çıkarılan Nurettin M. A., "Aşağıda terbiyesiz bir adam vardı, ona ceza keseyim derken yanlışlıkla kendime ceza kestim" dedi. İtfaiye ekiplerinin Nurettin M.A.'yı kurtarma operasyonu çevredeki vatandaşlar tarafından film sahnesi gibi izlendi.

Uygunsuz halde gördüğü kişileri uyarırken başına gelmeyen kalmadı: Cezayı kendime kestim

Uygunsuz halde gördüğü kişileri uyarırken başına gelmeyen kalmadı: Cezayı kendime kestim
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FAİK GÜVEN YILMAZ - 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik İtfaiye Antalya 3-sayfa Yaşam

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Çık artık Bahçeli'yi sözcü kılma, ne diyorsan sen söyle

Bahçeli'nin Öcalan çağrısı üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi

 Kira sözleşmeleri için e-Devlet hizmetinde son aşamaya gelindi

Geri sayım başladı! E-Devlet'e müthiş bir hizmet daha geliyor

 İsrail'de otobüs durağına kamyonla saldırı! 10'u ağır 40 kişi yaralandı

İsrail'de otobüs durağına kamyonla saldırı! Onlarca yaralı var
Trabzon'da vatandaşlar teröristbaşı Öcalan ve Netanyahu'nun fotoğraflarının olduğu maketi idam etti

Teröristbaşı Öcalan ve Netanyahu'nun fotoğraflarının olduğu maketi idam ettiler
500

Yorumlar (1)

Uzman:

yalan kesin uyuşturucu aldı sonrada oraya düştü :) antalyada çok böyle tipler. falezler mi burası lara ?

0
0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe muhtemel 11' Fenerbahçe- Bodrum FK maçı muhtemel 11'leri (Maç kadrosu) 28 Ekim okullar tatil mi? 28 Ekim'de okullar kapalı mı? Galatasaray- Beşiktaş maçı ne zaman? Galatasaray- Beşiktaş derbisi saat kaçta, hangi kanalda? ŞİFRESİZ Mİ? Bugün bankalar açık mı? 27-28 Ekim bankalar kapalı mı, açık mı? 27 EKİM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Gaziantep FK- Konyaspor maçı kaç kaç bitti? Gaziantep FK- Konyaspor maç özeti! Gülşen'in babası neden öldü? Gülşen'in babasının hastalığı neydi? Manisa elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Avcılar elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 27-28 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.