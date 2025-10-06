Uygunsuz Davranışları Uyardığı İçin Yaşlı Adamı Öldüren İki Zanlı Tutuklandı

Gaziantep'te, parkta uygunsuz hareketlerde bulunan çifti uyardığı için öldürülen yaşlı adamın katil zanlısı olarak yakalanan 2 şahıs tutuklandı.

Olay, önceki gün gece saatlerinde Şahinbey ilçesi Güneykent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 61 yaşındaki Ahmet Kayıkçı, parkta uygunsuz hareketlerde bulunan çifti uyardı. Kayıkçı ile uyarısına tepki gösteren M.C.Ö. isimli şahıs arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası M.C.Ö., yanındaki motosiklet kaskıyla Ahmet Kayıkçı'yı feci şekilde darp etti. Olay sonrası yaşlı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

3 zanlı cinayet büro operasyonuyla yakalandı

Olay sonrası kaçan katil zanlısı M.C.Ö. ile kız arkadaşı E.Ö. ve Y.T. isimli 3 şahıs, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin kurduğu özel ekiplerce çevredeki güvenlik kameraları ve plaka tanıma sistemleri incelenerek tespit edildikten sonra adreslerine düzenlenen şok operasyonla yakalandı.

3 zanlıdan 2'si tutuklandı

Emniyette tamamlanan yasal işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.C.Ö. ile Y.T. isimli şahıs tutuklanırken, E.Ö. isimli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor. - GAZİANTEP