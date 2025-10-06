Haberler

Uygunsuz Davranışları Uyardığı İçin Yaşlı Adamı Öldüren İki Zanlı Tutuklandı

Güncelleme:
Gaziantep'te parkta uygunsuz hareketlerde bulunan bir çifti uyardığı için öldürülen 61 yaşındaki Ahmet Kayıkçı'nın katil zanlıları, güvenlik kameraları ve plaka tanıma sistemleri yardımıyla yakalandı. Olayla ilgili olarak 3 zanlıdan ikisi tutuklandı.

Gaziantep'te, parkta uygunsuz hareketlerde bulunan çifti uyardığı için öldürülen yaşlı adamın katil zanlısı olarak yakalanan 2 şahıs tutuklandı.

Olay, önceki gün gece saatlerinde Şahinbey ilçesi Güneykent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 61 yaşındaki Ahmet Kayıkçı, parkta uygunsuz hareketlerde bulunan çifti uyardı. Kayıkçı ile uyarısına tepki gösteren M.C.Ö. isimli şahıs arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası M.C.Ö., yanındaki motosiklet kaskıyla Ahmet Kayıkçı'yı feci şekilde darp etti. Olay sonrası yaşlı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

3 zanlı cinayet büro operasyonuyla yakalandı

Olay sonrası kaçan katil zanlısı M.C.Ö. ile kız arkadaşı E.Ö. ve Y.T. isimli 3 şahıs, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin kurduğu özel ekiplerce çevredeki güvenlik kameraları ve plaka tanıma sistemleri incelenerek tespit edildikten sonra adreslerine düzenlenen şok operasyonla yakalandı.

3 zanlıdan 2'si tutuklandı

Emniyette tamamlanan yasal işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.C.Ö. ile Y.T. isimli şahıs tutuklanırken, E.Ö. isimli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

