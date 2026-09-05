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Manavgat'ta yasak dinlemiyorlar: Adacığa çocuklarıyla geçtiler

Manavgat'ta yasak dinlemiyorlar: Adacığa çocuklarıyla geçtiler
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Manavgat Şelalesi altındaki tehlikeli adacığa, tüm uyarılara rağmen bazı kişiler çocuklarıyla yürüyerek geçti. Su seviyesinin düşmesini fırsat bilen vatandaşlar, boğulma ve mahsur kalma riskine aldırış etmedi. Yetkililer, yasağa uymayanlara cezai işlem uygulanacağını hatırlattı.

Sık sık mahsur kalma olaylarının yaşandığı Manavgat Şelalesi altında bulunan adacığa geçilmemesi konusunda jandarmanın uyarısı ve yapılan anonslara rağmen, ırmağın su seviyesinin düşmesini fırsat bilen bazı kişiler, yanlarında küçük yaştaki çocuklarla birlikte yürüyerek adacığa geçerken, ırmağa girmekten vazgeçmedi.

Manavgat Irmağı üzerinde, Manavgat Şelalesinin alt kısmında bulunan adacık, sık sık mahsur kalan insanlarla gündeme geliyor. Irmakta su seviyesinin düşük olduğu bir anda yürüyerek adacığa geçen birçok kişi, su seviyesinin yükseldiğini fark etmeyerek adacıkta mahsur kalıyor. Adacıkta mahsur kalma olayının ardından itfaiye, 112 sağlık, jandarma ve zaman zaman da AFAD ekipleri alarma geçiyor.

Manavgat Irmağına girilmesinin yaşanan boğulma olaylarından dolayı tehlikeli olduğu, suya girmenin ve adacığa geçmenin yasak olduğu konusunda jandarma ekiplerinin uyarıları, yapılan anonslara rağmen bazı vatandaşlar ırmağa girmeye ve adacığa geçmeye devam ediyor.

Dün ırmakta su seviyesinin çok düşük olmasını fırsat bilen bazı kişiler yanlarında çok küçük yaşta çocuklar olmasına rağmen adacığa geçerken, adacıkta ve ırmak kenarında çocukların suya girmelerine izin vermeleri dikkatlerden kaçmadı.

Yetkililer; boğulma ve mahsur kalma başta olmak üzere olumsuzlukların yaşanmaması için vatandaşları Manavgat Irmağına girmemeye, su seviyesi düştüğünde adacığa geçmemeye çağırırken, yasağa uymayanlar hakkında idari para cezası ve yaptırım uygulanacağını dile getirdiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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