Haberler

Uyarılara rağmen denize giren genç boğuldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay’da yapılan uyarılara rağmen dalgalara aldırış etmeden denize giren 17 yaşındaki çocuk boğularak öldü.

Hatay'da yapılan uyarılara rağmen dalgalara aldırış etmeden denize giren 17 yaşındaki çocuk boğularak öldü.

Meteoroloji, şiddetli fırtına ve dalga uyarısında bulunduğu Akdeniz'de hafta sonu denizde dalga etkili oldu. Arsuz ilçesi Gözcüler Sahili'nde serinlemek için denize giren 17 yaşındaki Emrullah Bayraktar denizde boğuldu. Bayraktar'ı fark eden vatandaşlar ve can kurtaran genci kurtardı. Kurtarılarak kıyıya çıkartılan Bayraktar'a ilk müdahale sahilde yapıldı. Hastaneye kaldırılan Bayraktar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü. Bayraktar'ın denizden çıkartıldığı anlarsa kameraya yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Pakistan duyurdu! ABD ve İran'dan dikkat çeken ateşkes adımı

Pakistan duyurdu! Dünyanın beklediği haber sonunda geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gözünü kırpmadan çocukluk arkadaşını vurdu! Bakın sebebi neymiş

Gözünü kırpmadan çocukluk arkadaşını vurdu! Bakın sebebi neymiş
Gürsel Tekin'den 'figüran üye' iddialarına yanıt: FETÖ'vari tezgah

Gürsel Tekin'den "figüran üye" iddialarına yanıt: FETÖ'vari tezgah
Gülben Ergen abonelik sistemini açtı: Ev halimdeyim, samimiyim

Gülben Ergen de modaya uydu! "Neden?" sorusuna bu yanıtı verdi
Samsun'da denize girmek yasaklandı: İşte nedeni

Bir ilde denize girmek yasaklandı: İşte nedeni
Çocuklarıyla son kez vedalaştılar: Dünürlerin ölümünde kahreden detay

Çocuklarıyla son kez vedalaştılar: Dünürlerin ölümünde kahreden detay
Yarı çıplak halde sokağa çıktı, ikna edildikten sonra canına kıydı

Yarı çıplak sokağa çıktı, dakikalar sonra kahreden görüntü geldi
Gürsel Tekin 'Kendimi asarım' demişti! Törene katılan vatandaş her şeyi anlattı

"Kendimi asarım" demişti! Bu görüntü Gürsel Tekin'i zora sokacak