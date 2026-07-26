Uyarılara rağmen denize giren genç boğuldu

Hatay'da yapılan uyarılara rağmen dalgalara aldırış etmeden denize giren 17 yaşındaki çocuk boğularak öldü.

Meteoroloji, şiddetli fırtına ve dalga uyarısında bulunduğu Akdeniz'de hafta sonu denizde dalga etkili oldu. Arsuz ilçesi Gözcüler Sahili'nde serinlemek için denize giren 17 yaşındaki Emrullah Bayraktar denizde boğuldu. Bayraktar'ı fark eden vatandaşlar ve can kurtaran genci kurtardı. Kurtarılarak kıyıya çıkartılan Bayraktar'a ilk müdahale sahilde yapıldı. Hastaneye kaldırılan Bayraktar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü. Bayraktar'ın denizden çıkartıldığı anlarsa kameraya yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı