Haberler

Plakasını Kapatıp Kırmızı Işıkta Geçti: 145 Bin TL Ceza

Plakasını Kapatıp Kırmızı Işıkta Geçti: 145 Bin TL Ceza
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli'de kırmızı ışıkta beklememek için plakasını bezle kapatan motosiklet sürücüsü, ihbar üzerine yakalandı. Sürücüye plaka kapatma ve kırmızı ışık ihlali nedeniyle toplam 145 bin TL ceza kesilirken, motosikleti 30 gün trafikten men edildi.

Denizli'de kırmızı ışıklarda beklemek istemeyince plakasını kapatan sürücüye 145 bin TL ceza işlem uygulanırken, motosikleti ise 30 gün trafikten men edildi.

Denizli'de bir araç kamerasına yansıyan o görüntülerde kırmızı ışıkta beklemek istemeyen bir motosiklet sürücüsü, bez bir parça ile plakasını kapatarak ışıklardan geçti. İhbar üzerine harekete geçen Denizli Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri motosikletin plakasını ve sürücüsünün kimliğini tespit etti. Motosikletiyle birlikte trafik ekipleri tarafından yakalanan kural tanımaz uyanık sürücüye plakanın okunmasını engelleyecek şekilde kapatılması ve kırmızı ışık ihlali nedeniyle toplamda 145 bin TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca motosikleti ise 30 gün süreyle trafikten men edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Türkiye'den Netanyahu için kırmızı bülten talebi

Türkiye'den Netanyahu için kırmızı bülten talebi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cengiz Ünder de gidiyor! Paraya para demeyecek

O da gidiyor! Paraya para demeyecek
Hilmi Tuna Kuriş'in kaçmaya çalıştığı araç İdris Naim Şahin'e tahsisli çıktı

Kaçmaya çalıştığı araç, eski içişleri bakanı adına tahsisli çıktı

Fenerbahçe ile Barcelona anlaştı! Livakovic para kazandırarak gidiyor

Anlaşma tamam! Para kazandırarak gidiyor
Sevgilisinin yanında tekmelenen gencin tepkisizliği olay oldu

Tepkiler çığ gibi! Sevgilisinin yanında adama yaptığına bakın

Galatasaray'da bir ayrılık daha! Yeni takımı belli oldu

Galatasaray'da bir ayrılık daha! Yeni takımı belli oldu
E-ticaret sitelerinde kapış kapış gidiyor! Ünlü markanın balı sahte çıktı

Kapış kapış giden ünlü markanın balı sahte çıktı
Güzel oyuncudan yalnızlık itirafı: “Bazen zorlar, bazen büyütür”

Güzel oyuncudan yalnızlık itirafı: “Bazen zorlar, bazen büyütür”