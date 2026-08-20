Haberler

Serdivan'da Üvey Oğlu Tarafından Vurulan Baba Son Yolculuğuna Uğurlandı

Serdivan'da Üvey Oğlu Tarafından Vurulan Baba Son Yolculuğuna Uğurlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, 15 yaşındaki üvey oğlu tarafından silahla boynundan vurularak öldürülen Aziz Dönmez, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Dönmez'in 20 gün önce şüphelinin annesiyle evlendiği, olayın ardından kaçan üvey oğlunun ise yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 15 yaşındaki üvey oğlu tarafından silahla vurularak hayatını kaybeden baba son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün Serdivan ilçesi Hamitabat Mahallesi Uludağ Sokak üzerinde bulunan bir binanın teras katındaki yatak odasında meydana geldi. Üvey oğul A.Y.F. (15), 20 gün önce annesiyle evlenen Aziz Dönmez'i (45) silahla boynundan vurdu. Ağır yaralanan Dönmez için bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan 15 yaşındaki şüpheli, ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.

Son yolculuğuna uğurlandı

15 yaşındaki üvey oğlu tarafından silahla vurularak hayatını kaybeden Aziz Dönmez, Serdivan ilçesi Kazımpaşa Mahallesi, Merkez Cami'de kılınan cenaze namazının ardından Kazımpaşa Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi. Öte yandan hayatını kaybeden Dönmez'in 31 Temmuz'da düzenlenen törenle dünyaevine girdiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kocaeli'de esrarengiz olay: Denizde 2'si kadın 3 ceset bulundu

Kan donduran olay! Sahilde 2'si kadın 3 ceset bulundu
Gurbetçiler dönüş yolunda! Sınırda yoğunluk var

Fotoğraf bugün çekildi! Türkiye'den gidiyorlar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsmail Kartal ve Dirk Kuyt'ın yıllık geliri ortaya çıktı

Eleştirilerin hedefindeki ikilinin aldığı para ortaya çıktı

PFDK'den Mahmut Uslu'ya ağır ceza

Söyledikleri başını yaktı!
Bursa’da yasa dışı bahis operasyonu 27 gözaltı: 323 milyon liralık para hacmi

323 milyon liralık yasa dışı bahis hacmi! Onlarca gözaltı

Yeğeniyle teknede uygunsuz görüntülenmişti! İşte Murat Başoğlu’nun yeni hayatı

Yeğeniyle teknede uygunsuz görüntülenmişti! İşte yeni hayatı
Sidiki Cherif'in sorulan soruya verdiği cevabı duyanlar ''Ne alaka?'' diyor

Sorulan soruya verdiği cevabı duyanlar ''Ne alaka?'' demeden edemedi
Galatasaray adım adım golcü transferini bitiriyor

Batrakov'dan sonra bombalar üst üste! Şimdi de yıldız golcü geliyor
Gurbetçi ailenin aracını durdurdular! Üzerlerinden servet çıktı

Gurbetçi ailenin aracını durdurdular! Üzerlerinden servet çıktı