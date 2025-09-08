Üvey Anne İlişkisi Üzerine Tartışma: Genç Sanığa 15 Yıl Hapis Cezası

Muğla'nın Ortaca ilçesinde üvey annesiyle ilişkisi olduğu iddiası ile tartıştığı arkadaşını öldüren sanık, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

13 Ağustos 2024 tarihinde saat 22.00 sıralarında Ortaca'nın Beşköprü Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Furkan K. (23), sokak ortasında tartıştığı arkadaşı Mutlu Kılınç'ı (29), olay yerinde bulunan Z.Z (18) ve O.G.'nin (18) yanında av tüfeği ile öldürdü. Ardından av tüfeği ile birlikte polise teslim olan Furkan K. ve olay yerinde bulunan Z.Z ve O.G tutuklandı.

Fethiye 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Furkan K. ile taraf avukatları katıldı. Daha önceki duruşmada tahliye edilen tutuksuz yargılanan O.G. ise SEGBİS aracılığıyla duruşmaya bağlanırken, Z.Z.'nin ise sadece avukatı yer aldı.

Tanık olarak dinlenen B.C.T., sanık ile hayatını kaybeden Mutlu Kılınç arasında, Furkan K.'nin üvey annesi nedeniyle bir süredir husumet bulunduğunu, tarafların daha önce telefon üzerinden küfürleştiğini ifade etti.

Mahkeme heyeti, Furkan K.'yi "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına mahkum etti. Haksız tahrik ve takdiri indirim hükümlerini uygulayarak cezayı 15 yıla indirdi. Sanıkla birlikte yargılanan O.G. ve Z.Z. hakkında ise beraat kararı verildi. - MUĞLA