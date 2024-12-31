Üye Girişi
Haberler
MHP lideri Bahçeli: İmralı-DEM görüşmesi hayırlı bir başlangıcın ivmesi
Bahçeli'den DEM'in teröristbaşıyla yaptığı görüşmeye ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2025'te yeni müjdeler vermeyi ümit ediyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Müjdeler yolda
Şam'daki Başbakanlık Sarayı'nda ilk kez ezan okundu
Devrik lider Esad'ın sarayında tarihi an! Duygu seli yaşandı
Antalya'da kan donduran olay! Eski eşini benzin döküp ateşe verdi
Eski eşini benzin döküp ateşe verdi

Parasını alamadıkları dairenin dış cephesini kürekle söktüler

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da, beş katlı bir apartmanın dış cephesini kaplayan ustalar, bir dairenin ödeme yapmamasına sinirlendi. Ustalar, ikinci katta ödeme yapmayan dairenin dış cephesin kürekle sökerek parçaladı. Usta, "Gururumuza yediremediğimiz için emeğimizin karşılığını alamadığımız için sökmeye karar verdik." dedi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. Cumhuriyet Mahallesi'nde yer alan beş katlı apartmanın kaplama işini alan dış cephe kaplama ustası Hüseyin Koçer, daire başına 45 bin liraya anlaştı. Ödemeyi iş bitiminde alacakları şekilde daire sahipleriyle sözleşme imzalandı. Koçer ve çalışma arkadaşları 15 gün içerisinde apartmanın iç ve dış cephesini bitirip işi teslim etti.

Parasını alamadıkları dairenin dış cephesini kürekle söktüler

KÜREKLE DIŞ CEPHEYİ SÖKTÜ

İş bitiminde tüm daire sakinleri ödeme yaparken ikinci kattaki ev sahibinin parayı ödemediği iddia edildi. Bu duruma sinirlenen ustalar apartmana gelerek emeklerinin karşılığını alamadıklarını ifade ederek kürekle ikinci katın dış cephesini söküp parçaladı. İsmi öğrenilemeyen daire sahibi polis ekiplerine haber verdi. Ekipler, ustaların sözleşmesini kontrol ettikten sonra olay yerinden ayrıldı.

Parasını alamadıkları dairenin dış cephesini kürekle söktüler

"GURURUMUZA YEDİREMEDİK"

İşin parasını alamamalarını gururlarına yediremediklerini söyleyen dış cephe kaplama ustası Koçer, "Biz buranın dış cephesinin mantolamasını aldık. Burada beş daire var. Daire başı 45 bin lira olarak anlaştık. Bütün dış cephe iç cephe işlemini bitirdik. Herkes ödemesini yaptı. İkinci kattaki daire sakini ödemesini yapmadı. Yapmayacağını söyledi. Biz de gururumuza yediremediğimiz için emeğimizin karşılığını alamadığımız için sökmeye karar verdik. Daire sakini bir de paramızı vermediği gibi haklıymış gibi polis çağırdı. Memur arkadaşlar haklı olduğumuzu gördü. Şartnameleri gördüler. Doğal bir şekilde biz buna karışamayız, müdahale edemeyiz diye hak verdi bize gitti. Bu şekilde biz de söküyoruz işte." diye konuştu. Apartman, dış cephesinin bir kısmının sökülmesiyle çirkin bir görünüme sahip oldu.

Parasını alamadıkları dairenin dış cephesini kürekle söktüler
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Ferdi'nin müstakbel kayınpederi bakın kim çıktı
img

Ayça Tekindor'u görenler tanıyamadı: Eski halinden eser yok
img

Putin, ünlü Türk şirketine kayyum atadı
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıÖmer Celep:

Haklııı

Yorum Beğen39
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli Çelik:

Helal olsun sana

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

usta haklı ama keşke daire sakini işe başlamadan baştan ödeyemeyeceğini söyleyip işi bu noktaya getirmeselerdi bir şekilde bu iş sulh ile çözülürdü yazık olmuş

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDoğuş:

Her binada böyle bir kıl çıkar

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Putin'in kayyum atadığı Anadolu Efes'ten açıklama var
Putin'in kayyum atadığı Türk devinden açıklama var
Esra Dermancıoğlu Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke
Sürpriz bir kararla Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke
2025'in ilk gününde benzin, mazot ve LPG'ye zam
Benzin, mazot ve LPG'ye büyük zam
Fatih Portakal ne kadar emekli maaşı aldığını açıkladı: Allah bereket versin
Fatih Portakal ne kadar emekli maaşı aldığını açıkladı
Ferdi Kadıoğlu'nun müstakbel kayınpederi bakın kim çıktı
Ferdi'nin müstakbel kayınpederi bakın kim çıktı
Survivor 2025'te kim ne kadar kazanacak? İşte isim isim yarışmacıların aldıkları ücretler
Survivor 2025'te isim isim yarışmacıların aldıkları ücretler

Son Dakika Haberleri

Yılbaşı kutlamak günah mı, mekruh mu? Müslümanlar yılbaşı kutlayabilir mi? O Ses Türkiye Yılbaşı Özel CANLI İZLE! 31 Aralık Tv8 yayın akışı… ATV CANLI YAYIN İZLE || 31 ARALIK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu? Bahar bu akşam var mı? 31 Aralık Bahar dizisi 31. bölüm yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı! GELİNİM MUTFAKTA 31 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? Yılbaşı mesajları 2025 yeni yıl mesajları! En güzel yılbaşı sözleri… GELİN EVİ CANLI İZLE Gelin Evi 31 Aralık canlı izleme linki var mı? 31 Aralık Gelin Evi kazananı kim Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 31 Aralık Euro yükseliyor mu? MİLLİ PİYANGO çeyrek bilet ne kadar? 2025 Milli Piyango büyük ikramiye tutarı nedir? 1 Ocak Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu Masterchef final bölüm fragmanı! Masterchef final fragmanı yayınlandı mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.