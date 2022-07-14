Üst geçitte soyunan kişi, genç kadının üzerine atladı: Amacım tecavüz etmekti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Üst geçitte soyunan kişi, genç kadının üzerine atladı: Amacım tecavüz etmekti

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

İstanbul Maltepe'de kıyafetlerini çıkararak üst geçitten geçen 25 yaşındaki kadına saldıran Bahaddin Ç. tutuklandı. Saldırganın emniyetteki ifadesinde "Hoşuma gitti, bunun üzerine peşinden gittim. Giderken üzerimdeki tüm kıyafetleri çıkarttım ve kadına arkadan sarıldım. Birlikte yere düştük ve kadının üzerindeki elbiseleri çıkartmaya çalıştım. Amacım kendisine tecavüz etmekti" dedi.

7 Temmuz günü öğlen saatlerinde Küçükyalı Mahallesi'ndeki bir üst geçitte meydana gelen olayda Bahaddin Ç. (26) kıyafetlerini aniden çıkartarak üst geçitten geçen 25 yaşındaki bir üniversite öğrencisi kadına saldırdı.

ÜSTÜNE ATLADI, KIYAFETLERİNİ ÇIKARMAYA ÇALIŞTI

Üstüne atladığı kadının kıyafetlerini de çıkarmaya çalışan Bahaddin Ç. kadının çığlık atması ve çevredekilerin kendilerine yaklaşması sonucu olay yerinden kaçtı. Kıyafetlerini giyip minibüse binen şüpheli, polis ekiplerinin minibüsü durdurmasıyla yakalanarak gözaltına alındı.

"AMACIM KENDİSİNE TECAVÜZ ETMEKTİ"

Bahaddin Ç.'nin emniyetteki ifadesinde Küçükyalı Mahallesi'ne gezmeye gittiğini, üst geçitten geçerken gördüğü kadını beğendiğini belirterek, "Hoşuma gitti, bunun üzerine peşinden gittim. Giderken üzerimdeki tüm kıyafetleri çıkarttım ve kadına arkadan sarıldım. Birlikte yere düştük ve kadının üzerindeki elbiseleri çıkartmaya çalıştım. Amacım kendisine tecavüz etmekti" dediği öğrenildi.

Üst geçitte soyunan kişi, genç kadının üzerine atladı! Savunması da olay kadar garip

SAVUNMASI DA OLAY KADAR GARİP

Kadının çığlıkları üzerine çevredekilerin yanına gelmeye başladığını kaydeden Bahaddin Ç.'nin "Bunun üzerine üzerimden çıkarttığım kıyafetleri giyip hemen oradan uzaklaştım. Oradan D-100 Karayolu'na indim ve ilk gelen minibüse bindim. Sıcak olduğu için yanlış kararlar aldım, pişmanım" dediği öğrenildi.

Üst geçitte soyunan kişi, genç kadının üzerine atladı! Savunması da olay kadar garip

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli burada savcıya ifade verdi. Savcılık şüpheliyi "Cinsel saldırı" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti. Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği ise Bahaddin Ç.'nin sevk edildiği suç maddesinden tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (1)

Hamit Gündoğdu:

Bu adi yaratık acilen uyutulmali..

Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title