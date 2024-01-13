Üye Girişi
Haberler

Üsküdar ve Esenyurt'ta Kumar Operasyonu: 22 Kişiye Para Cezası

Güncelleme:
Abone Ol

Üsküdar ve Esenyurt'ta yapılan polis operasyonunda kumar oynanan adreslere baskın düzenlendi. Operasyonda 22 kişiye toplamda 127 bin 130 TL para cezası uygulandı ve kumar oyunlarında kullanılan 220 bin 900 TL, bin 200 Euro ve 20 bin Dolar'a el konuldu.

Üsküdar'da ve Esenyurt'ta oyun pulları, iskambil kağıtları ile ve bilgisayar aracılığıyla sanal ortamda kumar oynanan iki adrese polis operasyon düzenledi. Operasyon düzenlenen adreslerde bulunan ve kumar oynayan 22 kişiye toplamda 127 bin 130 TL para cezası uygulandı. Kumar oyunlarında kullanılan 220 bin 900 TL, bin 200 Euro ve 20 bin Dolar'a el koyuldu.

Üsküdar'da Aziz Mahmut Hüdayi Mahallesi Uncular Caddesi üzerinde bulunan bir kıraathanede kumar oynatıldığı bilgisi edinen Ahlak Büro Amirliği ekiplerince adrese 6 Ocak tarihinde operasyon düzenlendi. Kıraathane ruhsatlı olan adreste, 16 şahsın kumar oynadığı görüldü. Kumar oynayan şahıslara Kabahatler kanununun 34'üncü Maddesi gereğince toplam 102 bin 800TL idari para cezası uygulandı.

Mekanda 2 şahsın sigortasız olarak çalıştığı ve kapalı alanda tütün mamulleri tüketildiği de tespit edildi. Ayrıca adreste yapılan aramalarda kumar oyunlarında kullanılan 220 bin 900 TL, bin 200 Euro ve 20 bin Dolar'a, 360 adet oyun pulu ve 8 deste iskambil kağıdına el konuldu.

Mekan sorumlusu K.D.(56) adlı şahıs, polis merkezine götürüldü. K.D.'nin 12 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Öte yandan, Esenyurt'ta Güzelyurt Mahallesinde bir adrese kumar oynatıldığı ihbarı üzerine 31 Aralık 2023 tarihinde saat 20.00 sıralarında operasyon düzenlendi. İçeride 6 kişinin bilgisayarlar ile sanal tombala oynadığı tespit edildi. 6 şahıs hakkında Kabahatler Kanununun 34'üncü maddesi gereğince 24 bin 330 TL para cezası uygulandı. Sanal kumarda kullanılan 6 adet hard diske polis tarafından el koyuldu.

Ayrıca 2 şahsın mekanda sigortasız olarak çalıştığı tespit edildi. Ruhsatsız faaliyet gösteren mekana daha öncesinde mühür vurulduğu fakat mührün kırıldığı anlaşıldı. Mekan, zabıta ekiplerince tekrar mühürlendi.

Mekan sorumlusu olan ve 15 suç kaydı bulunan F. D.(55) isimli şahıs, ele geçirilen materyaller ile birlikte polis merkezine götürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Esenyurt Üsküdar Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kardeşlerim CANLI İZLE! Kardeşlerim 13 Ocak Cumartesi 112. yeni bölüm ATV FULL İZLE! Gönül Dağı CANLI İZLE! Gönül Dağı 13 Ocak Cumartesi 122. yeni bölüm TRT 1 FULL İZLE! Chelsea - Fulham maçı hangi kanalda, saat kaçta? Chelsea - Fulham maçı nereden izlenir? Selahattin Demirtaş'ın babası öldü mü? Selahattin Demirtaş'ın babası ne zaman, neden öldü? Dilber Evin Barkın Yok Mu Fragman! Dilber Evin Barkın Yok Mu hangi dizide, filmde geçiyor? Adanaspor - Boluspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Adanaspor - Boluspor maçı nereden izlenir? Başakşehir - Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Başakşehir - Alanyaspor maçı nereden izlenir? BİM AKTÜEL 12 OCAK 2024 | Bugün, bu hafta Bim'e hangi ürünler gelecek? Bim aktüel ürünlerde neler var? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? 15 tatil 1 ay mı olacak? 15 tatil 1 ay olacak mı iddiaları doğru mu, gerçek mi? 15 tatil 1 aya mı uzatılacak? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 13 Ocak Cumartesi Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Hakan Gün kimdir? Pençe Kilit Operasyonu şehidi kahraman Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün kimdir? Emrullah Gülmez kimdir? Pençe Kilit Operasyonu şehidi kahraman Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez kimdir? Müslüm Özdemir kimdir? Pençe Kilit Operasyonu şehidi kahraman Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir kimdir? Gökhan Delen kimdir? Pençe Kilit Operasyonu şehidi kahraman Piyade Üsteğmen Gökhan Delen kimdir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title